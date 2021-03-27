Названы варианты по разблокированию Суэцкого канала

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27.03.2021, 15:38, Новости дня
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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given планируется снять в начале следующей недели, сообщил исполнительный директор компании Boskalis Петр Бердовски.

К Суэцкому каналу сейчас двигаются два мощных буксира и многофункциональное судно с усилием в 400 тонн, сообщил Бердовски в СМИ, передает ТАСС.

По его словам, они должны успеть добраться до пункта назначения за выходные. Вскоре также ожидается высокий прилив, уровень воды в канале увеличится на 40-50 сантиметров.

«С помощью этих судов, с учетом уже удаленного песка и высокого прилива, надеемся, нам удастся поставить Ever Given на фарватер в начале следующей недели», – отметил он.

В случае, если эта идея не сработает, то планируется изменить стратегию, сказал представитель компании.

«Мы уже устанавливаем краны на берегу, которые должны позволить нам снять контейнеры с палубы на носу. Это позволит облегчить и немного приподнять переднюю часть судна, чтобы упростить снятие с мели», – сказал Бердовски.

Такой способ займет больше времени, так как на контейнеровозе находятся около 600 контейнеров, также непонятно, что с ними делать после съема.

В субботу СМИ сообщали, что в районе заблокированного контейнеровозом Ever Given Суэцкого канала скопились 276 судов. Также в субботу судно удалось немного сдвинуть с места

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обращений к российской стороне по поводу помощи в разблокировке Суэцкого канала не поступало.



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