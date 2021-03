В Мьянме обстреляли Американский культурный центр

В субботу, 27 марта, в столице Мьянмы Янгоне обстреляли Американский культурный центр. Об этом сообщает посольство США в Мьянме в Twitter.

“Посольство США подтверждает, что 27 марта американский центр в Янгоне был обстрелян. Пострадавших не было. Мы расследуем инцидент”, – говорится в сообщении.

The U.S. Embassy confirms that shots were fired at American Center Yangon on March 27. There were no injuries. We are investigating the incident.

— U.S. Embassy Burma (@USEmbassyBurma) March 27, 2021

27 марта в Мьянме отмечают День вооруженных сил. В это же время по всей стране продолжаются протесты против военного переворота. Как отмечает RFA, за сегодня известно минимум о 50 погибших на акциях протеста.

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии “Национальная лига за демократию” и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

После переворота в стране начались протесты. В связи с ними власти ограничили работу Facebook, Instagram, Messenger и некоторых серверов WhatsApp. 14 февраля в Мьянме почти полностью отключили интернет.

Правоохранители жестко разгоняют митингующих. По данным ООН, 13 марта были убиты 18 человек, а 14-го – 38, среди жертв есть женщины и дети. До этого самым кровавым днем протестов в ООН называли 3 марта – тогда во время разгона пикетчиков силовики застрелили не менее 23 человек и ранили около 100. В том числе были убиты не менее пяти детей.

26 марта Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы сообщала о 328 задокументированных смертях в ходе протестов. Организация предполагает, что реальное число жертв больше.

10 марта стало известно, что минфин США ввел санкции против двух взрослых детей военного лидера Мьянмы, генерала Мина Ауна Хлайна. Санкции введены против Ауна Пьяе Соне и Кхина Тири Тета Мона, а также шести компаний, которые им принадлежат. Европейский союз также ввел санкции в отношении 11 человек, имеющих отношение к военному перевороту и репрессиям против безоружных протестующих в Мьянме.

—