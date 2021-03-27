Польша ввела санкции против двух судов за участие в «Северном потоке – 2»

Польша ввела санкции в отношении судов, причастных к строительству «Северного потока – 2», они принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска, сообщил BiznesAlert со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.

Министр отметил, что речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам Витковского, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как единицы, нарушающие санкции, введение против газопровода, передает РИА «Новости».

Как подчеркнул министр, ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы,отметив, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам.

«С пятницы эти два суда не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки», – сообщил Витковский.

В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.

Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.