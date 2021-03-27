 

Украина оказалась под угрозой локдауна

27.03.2021, 14:44, Новости дня
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.

Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».

Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».

Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.

Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.

В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».

Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».

Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.



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