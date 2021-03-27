В Якутске не исключили политическую спекуляцию на выборах мэра города

Общественный штаб по наблюдению за ходом выборов в Якутске начал проверку жалоб на надомное голосование, поступивших на одном из избирательных участков города. Общественные наблюдатели полагают, что в данном случае возможна попытка одного из кандидатов совершить политическую спекуляцию, представив надомное голосование ветеранов и пожилых людей в виде грубых преднамеренных нарушений.

Сейчас в Якутске проводятся трехдневные выборы мэра города. Как сообщила находящаяся сейчас в городе для контроля за голосованием член мониторинговой группы Общественный штаб, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова, доверенное лицо кандидата от «Справедливой России» разместил в социальных сетях сообщения. В них он указывал, что участковая избирательная комиссия сформировала реестр для надомного голосования неправомерным образом, якобы получив данные от городской мэрии.

По данной жалобе о формировании реестра на надомное голосование без заявки избирателей, общественный штаб по наблюдению за выборами организовал выборочную проверку. Мониторинговая группа, в состав которой вошла Алена Булгакова, проверила данные по случившемуся факту. По приезду на участок были опрошены все члены УИК и присутствующие на участке наблюдатели.

Наблюдатель от Общественной палаты опроверг нарушение, пояснив, что сообщение с информацией о гражданах, желающих проголосовать вне помещения, поступило не из мэрии, а из вышестоящей (территориальной) избирательной комиссии (ТИК), которая располагается в здании местной администрации.

Выяснилось, что в ТИК накануне обратился городской совет ветеранов войны, тыла и правоохранительных органов и предоставил информацию о своих членах для включения в реестр надомного голосования. Члены ТИК в свою очередь довели до участковой комиссии данные о 143 избирателях. Позже стало известно, что трое из них уже проголосовали ранее, в связи с чем они были вычеркнуты из реестра для надомного голосования.

Таким образом, двойного голосования или иных нарушений волеизъявления граждан зафиксировано не было. Жалоб от избирателей также не поступало, так как выездное голосование удобно для пожилых людей и дает возможность проголосовать людям с ограниченными физическими возможностями.

«Общественный штаб не исключает, что столкнулся с попыткой одного из кандидатов совершить политическую спекуляцию на вопросе голосования ветеранов и пожилых людей, представив это общественности как грубые преднамеренные нарушения. Ситуация взята на контроль Общественным штабом, будет осуществляться мониторинг хода голосования», – говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении мониторинговой группы.