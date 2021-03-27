Экономика: Россияне освоили рискованный способ заработка

В РФ наблюдается настоящий бум инвестирования в ценные бумаги. Еще никогда фондовый рынок не привлекал так много россиян. Однако регуляторы уже бьют тревогу: новички допускают слишком много ошибок, при вложении своих сбережения в акции.

Небывалый бум выхода россиян на фондовый рынок вызвало беспокойство и у Центробанка, и у Минфина. То, что на фондовый рынок пришло много физический лиц – это положительное явление, однако новички склонны совершать ошибки.

Одна из основных ошибок неопытных инвесторов заключается в том, что люди не понимают разницы между короткими и длинными финансовыми инструментами: вложения в акции оправданы, например, при накоплении на пенсию, но не на летний отпуск, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. «Если вам 30 или 40 лет, и вы начинаете откладывать себе на пенсию, то вы должны это делать на рынке акций. И бесполезно это делать на рынке депозитов», – сказал Моисеев, выступая на Всероссийской банковской конференции, организованной Ассоциацией банков России.

В РФ был период очень высоких ставок по депозитам, которые к тому же не облагались налогами. Поэтому многие хранили деньги на них десятилетиями. Однако это нетипичная история.

Снижение ключевой ставки Ценробанком привело к отрицательной доходности депозитов с учетом инфляции. Это одна из главных причин, почему в 2020 году случился настоящий бум желающих заработать на вложениях в ценные бумаги.

Люди стали забирать накопления с депозитов и покупать акции. Однако они не понимают, что вложения в акции не подходят для краткосрочных целей, как в случае с депозитами. «Проблема в том, что люди, которые откладывают не на пенсию, а на летний отпуск, тоже идут на рынок акций. Но это точно так же глупо, извините, прямо скажу, как и откладывать в депозиты на пенсию», – заметил Моисеев.

Чтобы предостеречь новичков от ошибок, Банк РФ уже планирует постепенно ограничить продажу финансовых инструментов неопытным инвесторам, не обладающим знаниями об особенностях и рисках столь сложных продуктов или опытом работы на финансовом рынке. Регулятор при этом настаивает – ни о каком запрете для розничных инвесторов речи не идет, меняется лишь регулирование для профучастников рынка ценных бумаг.

Например, чтобы иметь право покупать сложные инвестпродукты, инвесторам придется сдавать тестирование. Причем, ЦБ хочет ввести его раньше, чем планировали изначально – уже с октября 2021 года (вместо апреля 2022 года). Планируется также ввести такое правило: неквалифицированные инвесторы смогут покупать в РФ цифровые финансовые активы не сумму не более 600 тыс. рублей в течение одного года.

Инвесторов в ценные бумаги в РФ действительно становится все больше. «За прошлый 2020 год и первые два месяца 2021 года было открыто 6 млн брокерских счетов. Для сравнения: за все предыдущее время до 2020 года было открыто 4 млн брокерских счетов», – говорит аналитик ИК «Финам» Алексей Коренев.

«В прошлом году и начале этого года мы видели практически экспоненциальный рост интереса среди россиян к фондовому рынку. За один лишь февраль было открыто почти 900 тыс. новых счетов из общего числа 10,3 млн. активных счетов (тех, кто совершал сделки), что было в 3,5 раза больше, чем годом ранее. То есть люди не просто открывают новые счета, но и определенно намного больше торгуют», – отмечает Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

«Основной интерес у частных игроков – это акции. На них приходится около 45% торгов. На облигации и валюту примерно по 15%», – говорит доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев.

Основная причина – увод средств с депозитов, где доходность с учетом инфляции стала отрицательной. Вторая причина – это продолжительный рост акций, который выглядит крайне привлекательным для неискушенных инвесторов.

«Люди активизировались, увидев падение доходности по депозитам и бурное восстановление рынка акций после провала. Все это создало ощущение, что сейчас отличный шанс войти на рынок, чтобы преумножить капитал. Люди очень любят истории роста,

и они их получили, что лишь усилило уверенность новичков», – говорит Купцикевич.

«Мы столкнулись с самым длинным периодом роста фондовых рынков за всю их историю. Наш рынок придавила ситуация 2015 года после введения санкций, а мировые рынки растут с 2008-2009 годов. То есть уже 12 лет. Это самый длинный цикл. Никогда еще так долго фондовые рынки не поднимались. Они накачаны неимоверным количеством денег. Отрыв реального сектора экономики от фондовых рынков колоссальный. То есть реальный сектор растет намного медленней, чем виртуальный. Достаточно посмотреть на растущий госдолг США, который вызывает оторопь, ужас. Но рано или поздно праздник жизни закончится. Рынок не может расти бесконечно», – пугает новичков Коренев.

Другая идея – это поиск дивидендных акций. «Многие из российских компаний считаются достаточно надежными и при этом приносят дивидендный доход более 6% или даже 8%, что кардинально выше, чем дают банковские депозиты», – не исключает Купцикевич.

Наконец, этот способ инвестирования стал более доступным и легким. Как рассказывает Купцикевич, появились удобные мобильные приложения для торговли и возможность открывать торговые счета прямо в любимом банке, список торгуемых ценных бумаг был расширен, в него включили иностранные бумаги. «Розничный интерес нарастал как снежный ком, бурный рост был и в предыдущие годы, просто в 2020 он достиг размахов, которые стали привлекать СМИ, что дополнительно подстегивало интерес людей. Также в свое время было с соцсетями – это стало удобно и модно», – полагает эксперт.

Одна из самых распространенных ошибок новичков в том, что они совершают слишком частые сделки и покупают знакомые бренды, а не хорошие компании, отмечает Купцикевич.

«Люди почему-то думают, что если они купят акции Tesla, Google, Amazon и другие, то значит им обеспечен доход. Однако не нужно вестись на хайпы, когда говорят, что вот на акциях той или иной компании можно легко заработать. Второе – нужно избавляться от страха и жадности. Эти эмоции чаще всего приводят к краху. Третье – необходимо учиться, внимательно читать, тщательно изучать материалы, касающиеся технического и фундаментального анализа, анализировать новости. Фондовый рынок это не депозиты, он намного сложней, требует опыта и знаний», – говорит Коренев.

То, что россияне стали активно участвовать в инвестировании в ценные бумаги – само по себе хорошо. «В США подавляющее большинство домохозяйств имеет вложение в ценные бумаги. Это норма. Не всегда инвестирование происходит напрямую, зачастую посредством пенсионных фондов. Но там частным инвесторам помогает персональный финансовый консультант, как у нас семейный доктор», – продолжает собеседник. А в РФ инвесторы порой кидаются в фондовый рынок как на амбразуру.

Поэтому Минфин правильно предупреждает, что акции – это долгосрочные вложения. Данный инструмент –действительно хороший способ откладывать капитал, чтобы получить прибавку к пенсии в будущем. Такой способ активно используют развитые страны – США, Япония, Европа.

«В США это уже культура: средства порядка 80% населения в той или иной степени крутятся на бирже. За счет этих инвестиций к пенсионному возрасту частный инвестор обеспечивает себя хорошим допдоходом. В РФ такая культура только начинает становление. Около 5% средств населения РФ участвуют на бирже», – говорит Алиев.

Короткие позиции в акции не всегда оправдываются. «Акции не всегда растут. Бывают периоды, когда рынки находятся в депрессии, и эти периоды могут длиться годами. Вложения на пике рискуют не окупиться многие годы. Например, индекс Мосбиржи переписал пиковые значения 2008 года лишь в 2016, а долларовый РТС все еще на 40% ниже пика 2008», – поясняет Купцикевич.

И диверсифицированный портфель акций в долгосрочной стратегии – лучший способ уберечь деньги от инфляции.

«Частой ошибкой является вложение всех средств в один инструмент. Правило диверсификации актуально всегда. Другой ошибкой является погоня за доходностью. За поиском высокого дохода новые частные инвесторы покапают акции компаний второго эшелона, которые помимо потенциального дохода имеют высокие риски», – предупреждает Аяз Алиев.

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