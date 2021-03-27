В Украине заработал закон, освобождающий производителей COVID-вакцин от ответственности

В Украине 27 марта вступает в силу закон, освобождающий производителей COVID-вакцин или владельца регистрационного удостоверения от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Документ был опубликован в издании “Голос України” 26 марта.

Закон, в частности, освобождает от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19 производителей препаратов, разрешенных для экстренного медицинского применения.

Кроме того, предусмотрено и освобождение от ответственности медицинских работников, если они действовали в соответствии с инструкциями. В случае наступления последствий прививок против коронавируса государство обеспечивает компенсационные выплаты.

Документ принят в рамках международных договоренностей о получении Украиной вакцин по программе COVAX и будет действовать четыре года.

Верховная Рада приняла этот закон 19 марта. 26 марта его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас в Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. По состоянию на 27 марта прививку получили более 192 тыс. человек.

25 марта в Украину приехало также 215 тыс. доз вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac, их будут использовать после лабораторного контроля, который может занять до 10 дней.

Украина подписала предварительные соглашения с шестью производителями вакцины против коронавируса, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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