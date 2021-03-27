Зеленский провел совещание по коронавирусу с участием Вирастюка. В КИУ и “Опоре” считают это скрытой агитацией

Президент Украины Владимир Зеленский 25 марта провел совещание о ситуации с коронавирусом в Ивано-Франковской области. Этом сообщила пресс-служба главы государства.

В совещании, в частности, принял участие украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк, который баллотируется в нардепы в 87-м округе (Ивано-Франковская область) от пропрезидентской партии “Слуга народа”.

Кроме этого, в мероприятии участвовали глава Ивано-Франковской облгосдаминистрации Андрей Бойчук и мэр Надворной Зиновий Андрийович.

Вирасюк, как сообщили в Офисе президента, заявил, что тенденция к росту числа случаев коронавируса наметилась в Ивано-Франковской области еще во время усиленного карантина в январе.

“Карантинные мероприятия, которые вводились Ивано-Франковской ОГА и правительством, к счастью, оказались эффективными, и сейчас мы уже видим тенденцию к уменьшению заболеваемости и уменьшения нагрузки на медицинскую систему”, – сказал кандидат.

Также, по информации пресс-службы президента, Вирастюк затронул вопрос компенсаций бизнесу, который не работает в карантин.

Бойчук на совещании заявил о важности вакцинации против коронавируса.

“Вакцина – это реальный путь к спасению, потому что сколько бы мы не разворачивали дополнительных койко-мест и не обеспечивали кислородом, это не повлияет на ситуацию в медицинских учреждениях. Без вакцины нам не обойтись”, – сказал он.

Андрийович попросил президента обеспечить опорную больницу транспортом, и Зеленский сказал, что “этот вопрос будет решен”.

В гражданской сети “Опора” считают, что освещение совещания с участием Вирастюка на сайте Офиса президента могло иметь признаки скрытой агитации.

“Информация о совещании была освещена на сайте президента Украины и имела признаки скрытой агитации и злоупотребления административными ресурсами. Василий Вирастюк в новости идентифицирован как общественный деятель и кандидат в народные депутаты. По мнению “Опори”, кандидат не имел законной цели, связанной с исполнением должностных обязанностей, для участия в мероприятии Офиса президента Украины с привлечением руководства ОГА и органов местного самоуправления”, – говорится в заявлении.

“Опора призвала комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления “уделить особое внимание механизмам предупреждения скрытой агитации и злоупотреблений административными ресурсами в рамках подготовки изменений в Избирательный кодекс”.

В Комитете избирателей Украины заявили, что привлечение Вирастюка к рабочему совещанию в ОПУ является примером использования административного ресурса и противоречит международным стандартам свободных и честных выборов.

“По мнению КИУ, привлечение Вирастюка к обсуждению вакцинации населения стало возможным в результате того, что он является кандидатом от президентской партии в округе №87, а не за его профессиональный опыт. К подобным совещаниям с участием президента Украины должны привлекаться профессионалы и специалисты по противоэпидемическим мероприятиям, а не отдельные кандидаты в народные депутаты, поскольку на таких мероприятиях решаются вопросы, связанные с жизнью и здоровьем граждан. КИУ призывает президента придерживаться принципов честных и свободных выборов и не создавать дополнительные преимущества для отдельных кандидатов в округе №87 с использованием государственных ресурсов, в частности, путем привлечения таких лиц к рабочим мероприятиям участием главы государства и выборочного освещения такой информации на официальном веб-сайте президента Украины”, – говорится в завлении.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области и сложил мандат.

На этом округе, кроме Вирастюка, также будут баллотироваться от партии “За майбутнє” – бывший директор курорта “Буковель” Александр Шевченко и представитель “Свободы” – бывший народный депутат, экс-заместитель председателя Рады Руслан Кошулинский и другие.

Вирастюк является рекордсменом Книги рекордов Украины. В июне 2020 года спортсмен перенес операцию – ему провели протезирование шаровой опоры на правой ноге. 24 августа, в день 29-й годовщины независимости Украины, Вирастюк получил звание заслуженного работника физической культуры и спорта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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