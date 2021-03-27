Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального – Песков

Кремль не будет реагировать на обращение жены российского оппозиционера Алексея Навального Юлии. Об этом журналистам 26 марта заявил спикер президента России Дмитрий Песков, сообщает “Интерфакс”.

По его словам, обращение Навальной было в СМИ и содержится в материалах, связанных с обзорами СМИ. Песков заявил, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.

25 марта Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

“[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявила она.

Адвокаты Навального посетили его в ИК-2 в городе Покров Владимирской области 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Команда Навального уже объявила о запуске “большой политической кампании” по его освобождению. Одним из мероприятий этой кампании станет проведение большого митинга весной. Точную дату его проведения организаторы пообещали назвать, когда число ожидаемых участников достигнет не менее полмиллиона человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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