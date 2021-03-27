 

Суэцкий канал хотят разблокировать к вечеру 27 марта

27.03.2021, 12:16, Новости дня
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Суэцкий канал, который оказался заблокированным контейнеровозом Ever Given, надеются разблокировать к вечеру субботу, 27 марта. Об этом на пресс-конференции 26 марта сообщил президент компании–владельца судна Shoei Kisen Юкито Хигаки, отмечет BBC.

По его словам, для углубления берегов и дна канала было задействовано 10 буксиров.

Хикаги отметил, что в пятницу продолжалась работа по удалению наносов с использованием дополнительных инструментов для дноуглубительных работ.

23 марта судно MV Ever Given село на мель в Суэцком канале. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.

Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти, сообщило агентство Reuters. В пробку в канале попали примерно 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров. 25 марта судоходство в канале остановили.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

Освобождение судна, по мнению экспертов, может занять несколько недель. 25 марта вокруг контейнеровоза начали углублять дно.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

Суэцкий канал – судоходный канал в Египте длиной 193 км, соединяющий Средиземное и Красное моря. Это один из важнейших торговых путей в мире, ежедневно через него проходит около 50 кораблей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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