 

Минздрав обновил карантинное зонирование. К “красным” регионам добавились Черниговская и Ровенская области

27.03.2021, 12:16, Новости дня
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По состоянию на 27 марта, согласно индикаторным показателям Минздрава Украины, к “красной” зоне относятся 13 украинских регионов, в список добавились Ровенская и Черниговская области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

“Красными”, согласно показателям”, являются Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновецкая и Черниговская области. 

Херсонская область находится в “желтой” зоне, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения не превышен только в четырех регионах – Донецкой, Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Скриншот: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 27 марта в стране коронавирус подтвердили у 1,6 млн человек, 31,8 тыс. заболевших умерли, почти 1,3 млн – выздоровели.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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