Блокирующий Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места

Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Египте.

Судно удалось немного подвинуть после того, как с места вывезли порядка 20 тыс. тонн песка, передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале.

В пятницу представители инженерного оператора судна сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.

Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.