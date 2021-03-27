 

Цена на смартфон Apple iPhone Xr упала ниже 40 тысяч рублей

27.03.2021, 6:52, Новости дня
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Еще три года назад смартфон Apple iPhone Xr пользовался хорошей популярностью в РФ и других странах. А продавцы предлагали данную модель по 65 тысяч рублей. Но с тех пор пользовательские предпочтения изменились, а сами гаджеты стали технически более совершенными.

По последним данным Apple iPhone Xr теперь можно купить в РФ всего за 38 тысяч рублей. При этом производитель обещает, что сохранит его поддержку еще лет на пять.

Объем основной памяти в базовой модели гаджета составляет 64 Гб. В основу положен процессор Apple A12. Экран чуть меньше, чем у современных флагманов, – всего 6,1 дюйма. Емкость аккумулятора также отстает от современных аналогов. Она чуть меньше 3000 мАч. Наконец, основная камера обеспечивает съемку на 12 Мп.



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