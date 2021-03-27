В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных

В армии самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что четверо украинских военных подорвались на собственных минах, а не погибли при обстреле Донбасса.

«Официально заявляем, что в данном районе наши подразделения не выполняли никаких огневых задач. Обращаем внимание на то, что военнослужащие Народной милиции, оценив ситуацию, не поддались на провокацию и не открывали огонь на подавление огневых точек боевиков 10 бригады, с которых они вели стрельбу по району поселка шахты «6/7» г. ГОРЛОВКА из АГС и стрелкового оружия. Около 17 часов на позициях 10 бригады в районе поселка Шумы, наши наблюдатели фиксировали два взрыва с небольшим интервалом, характерных для сработавших минно-взрывных устройств. В радиоэфире переговоров украинских боевиков отмечались запросы к старшему командованию об эвакуации раненых, подорвавшихся при перемещении между украинскими позициями, а также сведения о подрыве и потерях личного состава, выдвинувшегося на помощь раненым», говорится в заявлении армии ДНР.

Ранее штаб украинской «Операции объединенных сил» заявил, что четверо бойцов ВСУ погибли в результате обстрела в Донбассе.