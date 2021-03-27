Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут остановить работу транспорта

Кабмин Украины может остановить работу транспорта в стране, если ситуация с коронавирусом “начнет выходить из-под контроля”. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 26 марта сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что вопрос введения локдауна обсуждают в правительстве.

“Мы всегда должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны – бизнесом малым и средним, работой людей. [Эпидемиолог] Наталья Виноград, которая является моим советником, и я ее считаю одним из лучших специалистов по кибербезопасности, – она тоже считает, что сейчас надо [вводить ограничения] вплоть до остановки транспорта”, – сказал Степанов.

Он отметил, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, которые ранее ввели жесткие ограничения, ситуация стабилизировалась и “началась положительная динамика”.

“Но есть проблема и может быть проблема в связи с этим “британским” штаммом, особенно в больших городах, то есть там, где есть большая плотность населения, мобильность населения высока”, – сказал он.

На вопрос о работе транспорта министр ответил: “Ну. мы можем говорить и об остановке транспорта. Это может быть отдельное решение правительства, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Главное – чтобы не было коллапса медицинской системы, это основной показатель, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

Сейчас в “красных” карантинных зонах находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 1,61 млн случаев коронавирусной инфекции (18 132 – за последние сутки), скончался 31 461 пациент с COVID-19, выздоровело более 1,29 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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