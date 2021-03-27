 

Американский вирусолог заявил, что COVID-19 создали в лаборатории Уханя

27.03.2021, 2:24, Новости дня
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Источником происхождения коронавируса COVID-19 является лаборатория института вирусологии в Ухане (Китай). Об этом 26 марта рассказал CNN бывший руководитель Центра по контролю и предотвращению заболеваний США, вирусолог Роберт Редфилд (CDC).

Редфилд считает, что вспышка COVID-19 началась в Ухане значительно раньше официальных сообщений о распространении коронавируса – примерно в сентябре–октябре 2019 года.

Он заявил, что не верит в то, что вирус перешел от летучей мыши к человеку, и сразу стал “одним из самых заразных вирусов в истории человечества”, поскольку обычно, когда патоген переходит от зоонота к человеку, ему требуется время, чтобы стать более эффективным.

“Я придерживаюсь точки зрения, что наиболее вероятной этиологией этой патологии в Ухане была лаборатория. Вирус оттуда ускользнул. Другие люди этому не верят. Это нормально. Наука рано или поздно найдет правду”, – заявил Редфилд.

По его мнению, версия о рынке морепродуктов в Ухане, как о начальной точке распространения вируса, не верна. Он рассказал, что его китайский коллега из местного центра по контролю заболеваний доктора Джорджа Гао в разговоре в начале января признался, что выявил множество случаев COVID-19 среди людей, которых не было на рынке.

15 января глава Госдепартамента США Майк Помпео заявлял о наличии доказательств того, что коронавирусная болезнь COVID-19 появилась в лаборатории в китайском городе Ухань.  По словам Помпео, у правительства США есть основания полагать, что несколько исследователей в Уханьском институте вирусологии (WIV) осенью 2019 года заболели болезнью, по симптомам похожей на COVID-19.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

Ученые полагали, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).

14 января этого года в Ухань прибыла миссия ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследуют причины пандемии. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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