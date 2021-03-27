 

Дефицит микросхем приведет к подорожанию смартфонов Xiaomi

27.03.2021, 2:22, Новости дня
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Вслед за автопромом, производителями видеокарт и игровых приставок от дефицита микросхем могут пострадать компании, впускающие смартфоны.

В Xiaomi уже сообщили, что нехватка полупроводников наверняка заставит сокращать производство мобильных гаджетов. Как минимум, производителю придется платить больше поставщикам микросхем. А это значит, что и конечный продукт также подорожает.

Судя по всему, практика Xiaomi продавать смартфоны по сниженным ценам уйдет в прошлое, предполагают эксперты. За последнее время все больше специалистов прогнозируют рост цен на смартфоны именно по причине глобального дефицита полупроводников. Кажется, такая перспектива становится неизбежной.



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