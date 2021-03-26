Белоруссии отказали в участии в Евровидении

Белоруссия не сможет принять участие в Евровидении, так как новая представленная страной песня вновь не соответствует правилам конкурса, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), размещенного на сайте Евровидения.

«Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента», – приводит текст заявления организаторов конкурса ТАСС.

В заявлении утверждается, что Белоруссия не сможет принять участие в конкурсе с 12 по 16 мая в Роттердаме, так как не смогла предоставить песню в установленные сроки.

Ранее планировалось, что Белоруссию на «Евровидении-2021» представит группа «Галасы ЗМеста», которая исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о экс-кандидате в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, а также о политической ситуации в республике. 11 марта Европейский вещательный союз не допустил песню «Я научу тебя» к участию в «Евровидении» из-за политического подтекста. В песне, которую не допустили к участию в «Евровидении-2021», звучат слова: «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке». В пятницу Белоруссия по требованию организаторов конкурса изменила песню для «Евровидения».