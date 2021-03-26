Кравчук о гибели украинских военных: Нарушение всех договоренностей, достигнутых на минской площадке и в нормандском формате

Выполнение договоренностей о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе было поставлено под угрозу из-за обстрела со стороны боевиков вблизи населенного пункта Шумы, где погибло четверо украинских военнослужащих. Об этом заявил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 26 марта.

“В первую очередь это, по моему мнению, означает, что выполнение Минских договоренностей о всеобъемлющей тишине ставится под угрозу. Было прямое брутальное нарушение, применено оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Более того, были использованы снайперы, и таким образом имеем реальный факт нарушения всех договоренностей, которые были сделаны и на минской площадке, и в нормандском формате”, – сказал Кравчук.

Он отметил, что украинская сторона в трехсторонней контактной группе обратилась к представителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау в письменной форме с предложением немедленно провести заседание подгруппы по безопасности.

“Есть информация, что это может произойти завтра [27 марта], несмотря на то, что это суббота. После этого можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут применены. Сейчас наша задача – не допустить эскалации ситуации, не допустить расширения конфликта, потому что, по моему мнению, Россия и ее оккупационные администрации в ОРДЛО делают все, чтобы поступить именно так: расширить эскалацию конфликта на Донбассе и заявить, как они это делают всегда, что Украина “не выполняет договоренностей”, – заявил Кравчук.

26 марта в результате минометного обстрела незаконными вооруженными формированиями РФ позиций операции ООС в районе поселка Шумы Донецкой области четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

По информации главного редактора издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, есть высокая вероятность, что в районе поселка может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

Из-за гибели военных украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе собрала экстренное внутреннее совещание.

Президент Владимир Зеленский заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры с лидерами стран нормандского формата президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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