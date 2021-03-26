 

Полиция нашла потушивших Вечный огонь подростков в Тольятти

26.03.2021, 20:06, Новости дня
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Полицейские установили личности двух школьников, потушивших Вечный огонь в парке Победы в Тольятти 25 марта. Это сделали два ученика начальных классов из благополучных семей.

«Установлено, что это сделали двое подростков, третьеклассники. Сейчас собирается материал проверки. Это дети из полных благополучных семей», – передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В полиции подтвердили, что 25 марта в Тольятти снова был потушен Вечный огонь в парке Победы, по данному факту проводится проверка.

Аналогичный инцидент произошел в этом же парке 21 марта. Тогда полиция установила личности тех подростков, сейчас в отношении них собираются отдельные материалы проверки.

Ранее школьники забросали снегом Вечный огонь на мемориале Неизвестному солдату в Петербурге, их личности также установлены.



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