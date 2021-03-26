 

СТРАНА – Украину заставят выплатить коммунистке Александровской €19 тыс. за незаконный арест

26.03.2021, 19:22, Новости дня
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ЕСПЧ обязал Украину выплатить компенсацию бывшему депутату из компартии Украины Алле Александровской. Как пишет «СТРАНА», адвокат экс-депутата сообщил, что суд признал незаконным и безосновательным задержание Александровской 28 июня 2016 года. Кроме того, её арест на протяжении четырёх месяцев признан слишком длительным, а содержание в металлической клетке во время судебного разбирательства — унижающим достоинство.


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Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить обвиняемой в покушении на территориальную целостность Украины, бывшему депутату от компартии Украины Алле Александровской €19 тыс. Как передаёт «СТРАНА», об этом сообщил адвокат Александровской Александра Шадрина.

«Согласно решению ЕСПЧ, принятому 25 марта, Украина должна выплатить 72-летней Алле Александровской, которую обвинили в посягательстве на территориальную государственную целостность и даче взятки, свыше 19 тысяч евро. Из них 15 600 евро — за моральный ущерб и 3563 евро — за другие расходы», — заявил Шадрин.

По его словам, суд признал незаконным и безосновательным задержание Александровской 28 июня 2016 года.

«Её арест на протяжении четырёх месяцев признан слишком длительным, а содержание в металлической клетке во время судебного разбирательства — унижающим достоинство», — сообщил юрист.

Он добавил, что государство должно выплатить компенсацию в течение трёх месяцев. Как напоминает издание, Аллу Александровскую задержали 28 июня 2016 года после проведённого у неё обыска, а на следующий день объявили в розыск её сына.

Коммунистке инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины и предложение взятки мэру города Южный Харьковской области за содействие в принятии горсоветом обращений к парламенту и президенту об изменениях в Конституцию относительно федерализации.

13 октября суд Харькова изменил меру пресечения для Александровской с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, а позднее — на ночной арест. В мае 2018 года срок меры пресечения истёк, а новая не была избрана.



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