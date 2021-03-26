 

К конкурсу на должность главы налоговой службы Украины допустили девять кандидатов

26.03.2021, 17:28, Новости дня
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Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы опубликовало список участников конкурса на должность главы Государственной налоговой службы.

На нее претендуют девять человек. В числе кандидатов: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его заместители Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-заместитель министра финансов Василий Шкураков, экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов, экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко, сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера, сотрудник “Укртрансгаза” Вячеслав Федоров.

Конкурс состоится 29 марта.

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта. Среди требований к кандидатам: степень высшего образования – не ниже магистра, опыт работы – общий стаж не менее семи лет.

Правительство в декабре 2018 года разделило ГФС (Государственную фискальную службу) на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

В июле 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении Украине €1,2 млрд. Шмыгаль сообщил, что для предоставления транша в размере €600 млн ЕС требует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца 2020 года. Однако этого в указанные сроки не произошло.

С декабря 2020 года ГФС возглавляет Вадим Мельник. По его словам, ГФС сейчас представляет собой “переходное звено между старой системой и качественно новым правоохранительным органом”.

Государственную налоговую службу Украины с апреля 2020 года возглавляет Алексей Любченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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