К конкурсу на должность главы налоговой службы Украины допустили девять кандидатов

Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы опубликовало список участников конкурса на должность главы Государственной налоговой службы.

На нее претендуют девять человек. В числе кандидатов: действующий глава ГНС Алексей Любченко, его заместители Наталья Рубан и Евгений Олейников, экс-заместитель министра финансов Василий Шкураков, экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгений Бамбизов, экс-руководитель Главного управления ГФС в Киеве Дмитрий Зенин, экс-начальник киевского отделения Фонда госимущества Александр Кучеренко, сотрудник Главного управления ГНС в Закарпатской области Василий Симчера, сотрудник “Укртрансгаза” Вячеслав Федоров.

Конкурс состоится 29 марта.

Кабмин объявил конкурс на должность главы ГНС 18 марта. Среди требований к кандидатам: степень высшего образования – не ниже магистра, опыт работы – общий стаж не менее семи лет.

Правительство в декабре 2018 года разделило ГФС (Государственную фискальную службу) на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

В июле 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией о выделении Украине €1,2 млрд. Шмыгаль сообщил, что для предоставления транша в размере €600 млн ЕС требует ликвидировать Государственную фискальную службу до конца 2020 года. Однако этого в указанные сроки не произошло.

С декабря 2020 года ГФС возглавляет Вадим Мельник. По его словам, ГФС сейчас представляет собой “переходное звено между старой системой и качественно новым правоохранительным органом”.

Государственную налоговую службу Украины с апреля 2020 года возглавляет Алексей Любченко.

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