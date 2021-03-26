Россия использует спутники для наблюдения за погодой в Арктике

Российские ученые возьмут под жесткий контроль метеорологическую ситуацию в Арктике. Речь идет о том, чтобы в режиме реального времени получать подробные данные о температуре и движении воздушных масс в Арктике.

Для этого будет использована целая спутниковая группировка «Арктика-М», поясняют специалисты. Первый аппарат уже запущен на орбиту 28 февраля. Космические аппараты будут присылать обновленную информацию о погоде в любом районе Арктики каждые 15-30 минут.

В результате можно будет составлять наиболее точные прогнозы об изменениях погодных условий. Использовать их собираются для морской навигации и на авиатранспорте. Разработали систему в АО «Российские космические системы» (РКС).