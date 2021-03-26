 

Путин поддержал идею запуска для студентов конкурса по аналогии с «Большой переменой»

26.03.2021, 15:36, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу запустить конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников «Большая перемена».

В пятницу в ходе заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» победитель конкурса «Большая перемена», учащийся Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка Иван Шишкин предложил создать по аналогии с «Большой переменой» конкурс для студентов, передает РИА «Новости».

«Хорошее предложение. Мы же постоянно расширяемся, и по количеству участников, и по количеству программ, направлений деятельности, и по возрастным группам. Поэтому, действительно, справедливо, что студенты, особенно студенты первых курсов, могут и должны принимать участие в этой нашей общей работе», – добавил глава государства.

Он попросил организаторов платформы «Россия – страна возможностей» иметь в виду предложения школьника и реализовать их. «Так и сделаем», – подчеркнул Путин.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошел в 2020 году. Его цель – дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений – искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Победителями конкурса стали 600 школьников, которые были награждены на финале конкурса в лагере «Артек».



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