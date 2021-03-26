В Италии на складе нашли 29 млн доз вакцины AstraZeneca – СМИ

Итальянские власти на одном из складов обнаружили 29 млн доз вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Об этом 24 марта сообщила итальянская газета La Stampa.

По данным газеты, дозы, вероятно, привезли с завода AstraZeneca в Нидерландах, производство которого еще не одобрено в ЕС.

Источники в ЕС рассказали журналистам La Stampa, что эти дозы изначально предназначались для Великобритании, но экспорт прекратился после того, как Брюссель ограничил экспорт вакцин за пределы ЕС.

Вместе с тем в AstraZeneca заявили, что экспорт не планировался в другие страны, кроме тех, которые включены в план COVAX. Согласно заявлению компании, для COVAX были зарезервированы 13 млн доз, а остальные 16 млн доз пойдут в Европу после контроля качества. 10 млн этих доз должны быть доставлены до конца марта, а остальная часть в апреле.

“Неверно называть это запасом. Процесс производства вакцин очень сложен и требует много времени. В частности, дозы вакцины должны ждать подтверждения контроля качества после завершения наполнения флаконов”, – говорится в сообщении компании.

4 января Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

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