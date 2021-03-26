Лукашенко поручил быстро сделать “самую лучшую белорусскую вакцину” от COVID-19

Белорусская вакцина от коронавируса должна быть “самой лучшей”, ее планируют создать в этом году по российским технологиям. Об этом заявил считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой министерства здравоохранения страны Дмитрием Пиневичем 26 марта. Его цитирует пресс-служба.

“Отечественная вакцина – дело чести [главы национальной академии наук Беларуси Владимира] Гусакова и Пиневича […] В кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую – потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем”, – отметил Лукашенко.

По его словам, Китай готов поддержать и помочь Беларусь в производстве собственной вакцины.

“Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину. Если получится надежная, качественная – 98-99% гарантии – это будет прорыв. К хорошему надо стремиться”, – подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины. Нее исключено, что создаваемая по российской технологии вакцина будет в итоге востребована в России, заключил он.

Заместитель министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Чередниченко говорил о производстве российской вакцины от COVID-19 “Спутник V” с 30–31 марта. По его словам, 26 февраля в стране выпустили 15 тыс. ампул первой, валидационной партии российской вакцины на площадках фармацевтического предприятия “Белмедпрепараты”.

Во время посещения Минского производственного кожевенного объединения 23 марта Лукашенко заявил, что на лечение людей от COVID-19 Беларусь уже потратила миллиард долларов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, в Беларуси выявили почти 315 тыс. больных COVID-19. Около 2,2 тыс. человек умерли, а 305, 6 тыс. выздоровели.

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