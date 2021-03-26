Активист Ратушный: Материалы дела об акции под ОП фантастические. Квадратики с точками и протоколы без подписей

.26 марта Печерский райсуд Киева рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения руководителю инициативы “Защитим Протасов яр” Роману Ратушному по делу об акции протеста под Офисом Президента 20 марта. Об этом сообщает “Цензор.НЕТ”.

В ходе судебного заседания Ратушный заявил отвод судьи на основании того, что судья перебывает в близких отношениях с другим судьей, который преследовал активистов Евромайдана. Теперь ходатайство об отводе передадут на автораспределение для определения судьи, который его рассмотрит. В заседании пока объявлен перерыв.

Под зданием суда прошла акция в поддержку Ратушного.

“Материалы дела фантастические. Я думал, что воображение [замминистра внутренних дел] Антона Геращенко хоть немного цветное. Оказывается, что нет. Там без доказательств. Черные квадратики с белыми точками, которые обведены черным кругом и написано, что это Роман Ратушный”, – рассказал активист.

По его словам, подтверждают, что на видео, опубликованном МВД, именно он, а не кто-то другой, только показания полицейских. Сам активист подтвердил, что принимал участие в акции протеста, но отрицает, что присутствует на видео, которое используют правоохранители в качестве доказательства.

“Протоколы оформлены – до Майдана так протоколы не оформляли. Там нет подписей свидетелей, вообще ничего нет”, – подчеркнул Ратушный.

Ратушному инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или другого предмета, заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до семи лет лишения свободы. По его словам, обвинение просит избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с браслетом.

24 марта Ратушный потребовал от Геращенко удалить смонтированную видеозапись, посвященную акции, как содержащую недостоверную информацию и оскорбляющую честь и достоинство активиста.

Активист считает, что преследование его за участие в акции под Офисом президента – месть за его деятельность по защите Протасового яра от незаконной застройки, в частности, со стороны лично замглавы ОП Андрея Смирнова.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

По итогам акции полиция вручила подозрения в хулиганстве и/или умышленном уничтожении или повреждении имущества шести людям. Двоих, Владислава Стафийчука и Евгения Строканя, суд отправил под круглосуточный домашний арест. Давиду Гаджимурадову, Сергею Филимонову, Алексею Билковскому и Роману Ратушному еще не определили меру пресечения.

Также подозрение объявили организатору митинга Сергею Филимонову Он ранее заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Филимонов рассказал, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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