“Феерично!”. Строящая карьеру в РФ Гросу в центре Киева села верхом на украинского ведущего
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Украинский телеведущий Слава Демин 26 марта на своей странице в Instagram обнародовал фото со строящей карьеру в РФ украинской певицей Алиной Гросу (Grosu), сидящей верхом на нем.
“Конь Гросский. Мужики! Пришлось сегодня исполнить женское желание. Но мы отомстим”, – написал он.
Фото были сделаны в центре Киева, возле красного корпуса Национального университета имени Тараса Шевченко.
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Ролик обнародовали на Instagram-аккаунте радио “Люкс ФМ”. Гросу забралась на Демина, поскольку в радиоигре “Основной инстинкт” проиграли мужчины.
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“Это феерично!” – заявила подписчица m_bubliy.
“Вот это вы дурачитесь!”– написала natalka_media.
Алина Гросу родилась 8 июня 1995 года в Черновцах. Проживает в Москве. Она получила высшее образование во Всероссийском государственном университете кинематографии (ВГИК). Училась по специальности “Актриса кино и театра”. Была артисткой продюсерского центра Григория Лепса, но в 2018 году завершила сотрудничество с ним. В дискографии Гросу семь альбомов. Она снялась в 18 фильмах и сериалах.
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