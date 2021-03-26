 

Для украинцев открылись на въезд еще девять стран – МИД Украины

26.03.2021, 12:04, Новости дня
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Граждане Украины могут въезжать в 104 страны мира, для путешествия в некоторые из них нужно придерживаться противоэпидемических мер. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал во время брифинга 26 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Сейчас для граждан Украины открыты 104 страны. Напомню, что 19 февраля таких стран было 95. Среди новых стран, открывших свои границы, – Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон”, – отметил министр.

Он добавил, что условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, поэтому необходимо проверять все правила въезда. Посмотреть условия въезда в ту или иную страну можно на правительственном портале tripadvisor.gov.ua.

Вместе с тем Кулеба посоветовал без необходимости не пересекать границу из-за пандемии коронавируса.

По данным tripadvisor.gov.ua, на 26 марта украинцам запрещен въезд в Венесуэлу, Суринам, Анголу, Мали, Нигер, Алжир, Ливию, Марокко, Эритрею, Кипр, Израиль, Палестину, Сирию, Кувейт, Венгрию, Туркменистан, Пакистан, Таджикистан, Китай, Индию, Бутан, Мьянму, Лаос, Таиланд, Камбоджу, Вьетнам, Тимор-Лешти, Бруней, Монголию, Россию, КНДР, Соломоновы острова, Палау, Микронезию, Республику Науру, Новую Каледонию, Республику Вануату, Тувалу, Маршалловы острова, Республику Кирибати, Фиджи, Тонга и Самоа.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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