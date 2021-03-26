 

Экспорт вакцины Covishield из Индии в Украину и ряд других стран поставлен на паузу – Кулеба

26.03.2021, 12:04, Новости дня
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Критика вакцины Covishield (вакцина Oxford/AstraZeneca, которую изготовляют по лицензии в Индии) является безосновательной. Об этом во время брифинга 26 марта заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Я могу подтвердить, что критика вакцины Covishield является безосновательной. Мы анализировали эти волны обвинений в адрес этой вакцины и в принципе есть основания считать, что идет целенаправленная информационная атака непосредственно именно на вакцину Covishield, которая происходит в разных странах мира”, – подчеркнул он.

Также министр подтвердил, что на данный момент экспорт вакцины Covishield из Индии поставлен на паузу.

“Это касается не только Украины, но и других стран мира, которые купили эту вакцину. В частности, это Канада, Бразилия, то есть речь идет о первоклассных государствах мира”, – добавил Кулеба.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. 

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, первая партия состоит из 500 тыс. доз. В марте ожидалось еще 1,5 млн доз этой вакцины. По состоянию на 26 марта в Украине сделали 174 тыс. прививок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

24 марта председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий сообщил о возможных задержках следующей партии вакцины Covishield из Индии на неопределенный срок. Он утверждал, что причина задержки партии – “информационная кампания, развернутая против индийской вакцины” в Украине.

В то же время агентство Reuters 24 марта писало, что Индия приостанавливает экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca, произведенной Serum Institute of India, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Агентство писало, что с 25 марта поставки вакцины от COVID-19 за границу будут приостановлены. Страна столкнулась с новым всплеском заболеваемости и намерена расширить кампанию вакцинации населения.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 25 марта заявил, что Украина имеет трудности в получении разрешения на экспорт Covishield от правительства Индии. Он также сообщал, что согласно уже оплаченному контракту, Украина должна получить еще 1,5 млн доз вакцины Covishield.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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