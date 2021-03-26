Посол США в Москве заявил о готовности к контактам с послом Антоновым

Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что будет приветствовать любые контакты с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым и российским дипведомством.

«Конечно же, я всегда буду приветствовать любые встречи с моим коллегой послом Антоновым и мои контакты с министерством иностранных дел», – сказал он, передает ТАСС.

Также Салливан заявил, что пока не планирует покидать российскую столицу. «У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», – сказал он, отвечая на вопрос планирует ли он отправиться для консультаций в Вашингтон.

Российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву после того, как президент США Джо Байден позволил себе личные выпады в адрес президента РФ Владимира Путина. В то же время президент России ответил на резкий выпад Байдена, пожелав американскому лидеру здоровья. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Однако в Белом доме заявили, что Байден «очень занят».