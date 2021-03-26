Всероссийский форум «Воспитай патриота» прошел в Москве

Всероссийский форум специалистов системы воспитания детей и молодежи «Воспитай патриота» прошел в Москве, где более 350 специалистов сферы воспитания презентовали лучшие идеи педагогов по развитию патриотического воспитания.

Также в обсуждении актуальных вопросов патриотического воспитания приняли участие делегации пять педагогических вузов сети экспериментальных клубов будущих педагогов «Молодежный клуб неравнодушных», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Для участия в форуме необходимо было прислать идею развития патриотического воспитания в стране, пройти через всероссийский катализатор идей «Растим гражданина: конкурс идей». В первый день форума участники работали по тематическим секциям, модераторами которых выступили федеральные эксперты. Педагоги страны смогли представить авторские кейсы, напрямую пообщаться с руководителями Общероссийских НКО, профильных органов государственной власти, ведущих СМИ.

Так, руководитель исполкома «Бессмертного полка» РФ Артем Хуторской выступил модератором секции «Сохранение исторической памяти». Виталий Шереметьев, председатель общероссийской молодежной организации «Наследие» обсудил с участниками тему «Опыт поколений: технологии взаимодействия с ветеранским сообществом». Экспертом секции «Взаимодействие образовательных и музейных организаций» стала Елена Слесаренко, руководитель детского центра Музея Победы. О поисковом движении говорили вместе с ответственным секретарем ООД «Поисковое движение России» Еленой Цунаевой.

«Мы по-новому взглянули на тему патриотического воспитания. Патриотика – это все мы, это все, что вокруг нас. Вместе у нас получается менять мир к лучшему. Только в таком взаимодействии: педагогическое сообщество, НКО, СМИ и органы власти, мы будем эффективны в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения – будущего нашей страны», – отметила директор АНО АСТИК, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Родионова.

Для делегаций пяти педагогических вузов сети экспериментальных клубов будущих педагогов «Молодежный клуб неравнодушных» из Иркутска, Ульяновска, Екатеринбурга, Ярославля и Волгограда состоялась стратегическая сессия. Студенты в тренинговом формате проработали навыки социального проектирования вместе с доктором педагогических наук, руководителем педагогического конструкторского бюро Александром Прутченковым и узнали, как применять технологии дополненной реальности в воспитании обучающихся. Сессия стала катализатором для разработки конкретных проектов по внедрению информационных технологий в процесс гражданского воспитания.

Пленарное заседание Форума состоялось в Общественной палате Российской Федерации. Статус площадки позволил каждому педагогу быть услышанным и поднял тему гражданского воспитания детей

и молодежи на новый уровень.

«Воспитательная система – это точная система, где многое зависит от человека. И если бы кто-то написал трактат, как правильно воспитать ребенка, ему наверняка бы дали нобелевскую премию. Наша

с вами работа это продуктивная социализация ребенка в жизни, а значит – воспитание патриота через любовь к труду, Родине, семье и так далее», отметила Наумова Наталия Александровна, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации.

На заседании наградили победителей Всероссийского конкурса «Растим гражданина: конкурс идей», проводимого впервые по инициативе АНО АСТИК, в котором приняли участие более 500 педагогов со всей страны. Ими стали Климакова Ольга (Рязанская область) с идеей по развитию деревень «Виртуальный музей «Моя деревенька». Каменев Сергей (Ульяновская область) с идеей развития партнерства студентов СПО и заводов через тематику городов трудовой доблести «Парад трудовой доблести», Сергей Полянский (Алтайский край) с идеей интегрированных в студенческие дискуссионные клубы виртуальных и реальных технологий развития дискуссий «Мой дом, мой край, моя Россия»; Елена Папуша (Ульяновская область) с уже апробированной на территории региона комплексной идеей «Уроки исторической памяти». Победителям вручены сертификаты на заключение экспертного договора с АНО АСТИК на разработку методического пакета документов для внедрения и апробации авторской идеи. Представленные победителями идеи, направленные на развитие гражданско-патриотического воспитания обучающихся, будут масштабированы на уровне страны.

Активному нетворкингу на Форуме способствовала не только деловая, но и культурная программа. Участники и гости сыграли в патриотический квиз «Сова-2021», прошли интерактивный квест «Подвиг Армии» по экспозиции Музея Победы, поучаствовали в телеграмм-диктанте, а самым главным подарком для педагогов стала сольная концертная программа Олега Митяева, который отметил, что педагоги – это главные люди страны.

Форум проводился Агентством социальных технологий

и коммуникаций 24-26 марта при поддержке Фонда президентских грантов и комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности. Программа форума направлена на развитие технологий сотрудничества специалистов в деле сохранения исторической памяти; популяризацию информационных технологий историко-патриотического образования.