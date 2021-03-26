Картину Ван Гога “Уличная сцена на Монмартре” продали за более €13 млн

Картину голландского импрессиониста Винсента Ван Гога “Уличная сцена на Монмартре” продали на аукционе в Париже более, чем за 13 млн евро. Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby’s марта.

Точная цена продажи лота – 13 млн 91 тыс. 250 евро при первоначальной оценочной стоимости от пяти до восьми млн евро.

Ван Гог написал “Уличную сцену на Монмартре” в 1887 году. Она находилась в частной коллекции с 1915 по 1920 годы, сказано в описании лота. Перед аукционом полотно впервые продемонстрировали публике.

По информации Радио France Culture, эта картина никогда ранее не была представлена широкой аудитории. Около 100 лет она хранилась в частной коллекции парижской семьи, нынешнее поколение которой решило выставить ее на аукцион. На прошлой неделе специалисты могли увидеть ее на предпродажной выставке в аукционном доме Друо.

на полотне изображена мельница, на которой перемалывают специи на Монмартре. Художник нарисовал ее не случайно, это дань уважения его родной Голландии, пояснил в комментарии радио аукционист дома Mirabaud Mercier Фабьен Мирабо.

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