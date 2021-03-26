Боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе – штаб ООС

За прошедшие сутки, 25 марта, на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Вблизи поселка Светлодарск оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Позиции ВСУ рядом c населенным пунктом Майорск боевики обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Богдановка российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Широкиного боевики открывали огонь в сторону украинских позиций, применив подствольные гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

По состоянию на 7.00 утра 26 марта обстрелов не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1732935083652934/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта

—