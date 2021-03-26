Установлен возраст Шигирского идола

Речь идет о самом древнем в мире идоле, найденном российскими учеными еще в последнем десятилетии девятнадцатого века. До сих пор ученые спорили о том, сколько же ему лет.

Последние исследования позволили установить, что Шигирский идол старше Стоунхенджа. Как поясняют ученые, возраст статуи за последние почти три десятилетия уточняли три раза.

Сначала, в 90-х годах прошлого века, методом углеродного анализа ему приписали 9 750 лет. Дополнительные исследования в 2018 году позволили утверждать, что идолу 11 600 лет. И вот теперь к этому числу добавили еще пять столетий. Знаменитый британский Стоунхендж втрое моложе, отмечают ученые. Ему около пяти тысяч лет. Такие находки много могут сказать о том, как на Земле распространялась цивилизация.