 

Ученые обнаружили новый вид хамелеонов

26.03.2021, 7:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В высокогорных районах Эфиопии ученые из Чехии и Германии обнаружили хамелеонов нового вида, которых отнесли к Trioceros affinis.

Данная популяция похожа на широко распространенных в этой стране хамелеонов, утверждают ученые. Однако есть и различия, которые позволяют отнести их к другой категории.

Обнаруженный хамелеон относительно невелик. Формирование популяции произошло под влиянием климата высокогорной местности, утверждают ученые. Кстати, природа Эфиопии интересна тем, то она разделена на зоны естественными барьерами, что повлияло даже на эволюцию человека. Здесь можно найти условия как тропического климата, так и умеренного. Разница в среднегодовой температуре и влажности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / Эксперт пояснил, когда нужно обязательно менять сим-карту

21.03 / Одобрение «Спутника V» в Евросоюзе поможет предотвратить «угрозу коллапса» отношений с Россией

28.10 / Найем: Антикоррупционные органы – это Вооруженные силы Украины в гражданской жизни. И они сейчас под угрозой

17.03 / 18 марта в Киеве могут ужесточить карантин – Бондаренко

27.09 / «Мягкая» и «жесткая» сила России: насколько они сильны?

10.09 / Сеул заявил о приоритете союза с США для Южной Кореи

28.08 / Украина приостановила все контакты с Беларусью

05.01 / Страны ОПЕК+ согласились на увеличение Россией добычи нефти

30.08 / Роскосмос оценил опасность приближения астероида к Земле

12.03 / Ученые рассказали, кого трудно напугать страшными историями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска