Ученые обнаружили новый вид хамелеонов

В высокогорных районах Эфиопии ученые из Чехии и Германии обнаружили хамелеонов нового вида, которых отнесли к Trioceros affinis.

Данная популяция похожа на широко распространенных в этой стране хамелеонов, утверждают ученые. Однако есть и различия, которые позволяют отнести их к другой категории.

Обнаруженный хамелеон относительно невелик. Формирование популяции произошло под влиянием климата высокогорной местности, утверждают ученые. Кстати, природа Эфиопии интересна тем, то она разделена на зоны естественными барьерами, что повлияло даже на эволюцию человека. Здесь можно найти условия как тропического климата, так и умеренного. Разница в среднегодовой температуре и влажности.