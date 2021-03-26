Синоптики рассказали о погоде в Москве

Облачная погода с прояснениями, утром местами гололедица и до плюс восьми градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит шесть-восемь градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до нуля градусов, передает ТАСС.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс трех – плюс восьми градусов, в ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус двух градуса.