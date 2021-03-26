 

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

26.03.2021, 7:10, Новости дня
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Три человека, в том числе ребенок, погибли после лобового столкновения легкового и грузового автомобилей в Новосибирской области, сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

Страдымов сообщил, что в 04.40 (00.40 мск) в Каргатском районе на автодороге Р-254 «Иртыш» водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, «следовал со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1278 километре выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем КамАЗ с прицепом», передает РИА «Новости».

В результате столкновения на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок. Личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются.

Началась доследственная проверка. Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Ранее на пешеходном переходе в Ярославле сбили пять человек.



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