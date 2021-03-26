Ученые раскрыли секрет выживаемости крокодилов

В Гарвардском университете провели исследования эволюционного развития крокодилов за последние 230 миллионов лет. Полученные результаты позволили найти объяснение, почему динозавры вымерли, а крокодилы – нет.

По словам специалистов, крокодилы на протяжении сотен миллионов лет демонстрировали уникальную способность приспосабливаться к новым условиям. Так, во времена динозавров некоторые виды крокодилов жили в воде, другие – на суше. Одни охотились на рептилий, другие питались растениями.

Однако наступил момент, когда произошли изменения до нынешнего состояния этих хищников. Процесс эволюционного развития удалось восстановить по обнаруженным в разное время и в разных местах останках крокодилов.