Оказалось, что каменные орудия труда человек использовал на десятки тысяч лет раньше, чем считалось ранее

Ученые из Кентского университета немного подправили дату начала Каменного века. Последние археологические находки позволяют утверждать, что каменные орудия труда человек начал использовать на несколько десятков тысяч лет раньше, чем полагалось ранее.

Речь идет об олдованских и ашельских технологиях, которые в науке считаются самыми древними, уточняют ученые. Несмотря на то, что они возникли более 2,6 млн лет назад, археологи обладают хорошим массивом собранной о той эпоху информацией.

Согласно результатом последних исследований, начало использования каменных орудий труда можно отодвинуть минимум на 36 и максимум на 63 тысячи лет назад. Данные технологии использовали люди еще задолго до появления Гомо сапиенса.