 

Китай ввел санкции против Британии

26.03.2021, 2:40, Новости дня
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Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Китая.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – передает сообщение китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В Китае добавили, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию КНР. Также граждане и компании Китая не смогут вести дела с людьми и организациями, попавшими под санкции.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. 



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