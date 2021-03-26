Китай ввел санкции против Британии

Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, сообщило агентство Reuters со ссылкой на МИД Китая.

«Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры», – передает сообщение китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

В Китае добавили, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию КНР. Также граждане и компании Китая не смогут вести дела с людьми и организациями, попавшими под санкции.

Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций.