 

Ряд украинских интернет-провайдеров ограничили доступ к сайтам “Апостроф”, “Главком” и другим

26.03.2021, 2:12, Новости дня
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24 марта мобильный оператор lifecell, интернет-провайдеры Triolan и “Информационные технологии” заблокировали доступ читателей к сайтам “Апостроф”, “Главком”, “Голос” и другим изданиям. Об этом 25 марта сообщил “Апостроф”.

Доступ к сайтам был закрыт по требованию бывшего главы “Спецтехноэкспорта” Павла Барбула. Сейчас сайты недоступны на всей территории Украины, их можно просматривать с помощью VPN.

18 февраля судья Печерского районного суда Татьяна Ильева приняла решение по иску Барбула, наложив арест на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 украинских изданий. Суд постановил блокировать их работу всем интернет-провайдерам и мобильным операторам на территории Украины, отмечает издание.

Следователь Печерского управления полиции Василий Поплавский 10 марта принял решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Поплавский отметил безосновательность претензий Барбула. Несмотря на это, 24 марта доступ к сайтам был закрыт.

Главный редактор “Апострофа” Денис Попович считает, что решение суда о блокировке сайтов по отмашке бывшего чиновника – это прецедент, не имеющий ничего общего с соблюдением принципов свободы слова.

“Если так пойдет и дальше, то любое СМИ в нашей стране может быть закрыто по щелчку пальца, на том лишь основании, что его публикации не понравились людям с влиянием”, – заявил главный редактор.

Издание “Апостроф” работает с 2014 года, его финансирует Международный центр перспективных исследований. Издание запускала команда закрытой газеты “Коммерсантъ-Украина”, затем произошли ротации в коллективе. В течение первых двух с половиной лет в издании сменилось несколько главных редакторов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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