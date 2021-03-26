В Беларуси суд арестовал “Гарри Поттера”

В одном из отделов принудительного исполнения Гомеля (Беларусь) должник, предоставляя судебному исполнителю сведения об имуществе и источниках доходов, подписался как Гарри Поттер. Об этом 24 марта рассказала изданию “Правда Гомель” специалист главного управления юстиции облисполкома Кристина Обухова.

В качестве места жительства гомельчанин указал “Азкабан, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии”, и отметил, что по исполнительному производству является “узником Азкабана”.

В графе формы “имущество, на которое не может быть наложено взыскание”, были указаны волшебный жезл, мантия-невидимка, воскрешающий камень. Кроме того, в документе были упомянуты шапка-невидимка и сапоги-скороходы, а в графе “имущество, находящееся у третьих лиц, – “деньги магов”.

Судебный исполнитель составил административный протокол за уклонение от выплаты средств, выразившееся в непредставлении или представлении заведомо недостоверной информации.

С протоколом гражданин не согласился, заявив, что сдал пустой бланк, а заполнил его сам судебный исполнитель или его коллеги. Однако, изучив все материалы дела, суд привлек гомельчанина к административной ответственности в виде административного ареста на пять суток.

Издание не уточняет, когда произошла эта история, но 23 марта главное управлении юстиции Гомельского облисполкома напоминало, что непредставление должником информации или представление заведомо недостоверной информации об имеющемся у него имуществе, доходах, изменении места работы или места жительства влечет ответственность в соответствии с Кодексом об административных нарушениях Беларуси.

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