 

Среди киевских спасателей служит кот со званием майора – ГСЧС

26.03.2021, 2:12, Новости дня
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В Киеве коту дали звание майора. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Еще зимой начальник части спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Артур Моркотенко увидел в Facebook сообщение, что уже около недели в подъезде одного из домов столицы голодает и мерзнет котенок. Спасатель забрал его к себе в часть. 

Кот поселился в кабинете своего нового хозяина и получил имя Чивас. “В одно мгновение пушистик получил любящую семью, уход, форменную одежду, имя и даже специальное звание майора”, – рассказали спасатели.

Сообщается, что “майор Чивас” стал не только грозой всех местных мышей, но и “эмоциональным утешителем” для спасателей. В свободное от выполнения служебных обязанностей время он спит в лотке для бумаг и гуляет по части. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5590960494255138

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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