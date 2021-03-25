Байден на своей первой пресс-конференции не говорил об Украине

Президент США Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве главы Белого дома 25 марта не затронул тему Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В начале пресс-конференции Байден коснулся внутренних проблем США, рассказал о материальной помощи, которую власти выделили гражданам страны во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Байден обсуждал тему нелегальных мигрантов и условий их содержания на границе с Мексикой.

Говоря о международной политике, президент США затронул отношения с Афганистаном, Северной Кореей, Китаем,. О России он упомянул в контексте рассуждений о современных автократических режимах.

“Обратите внимание: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны. Вот к чему, собственно говоря, все идет. Мы должны доказать, что демократия работает”, – сказал Байден.

Президента РФ Владимира Путина Байден сравнил с лидером Китая Си Цзиньпином. Про последнего глава Белого дома сказал, что тот “совершенно не демократически настроенный человек”

“Как Путин, он, наверное, считает, что будущее мира – это авторитарность, автократия”, – сказал Байден.

19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США.

26 февраля 2021 года, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Байден подтвердил, что США не признают аннексию полуострова. “Крым – это Украина”, – подчеркнул он.

В начале марта Байден продлил антироссийские санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

—