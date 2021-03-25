 

Байден на своей первой пресс-конференции не говорил об Украине

25.03.2021, 23:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент США Джо Байден в ходе первой пресс-конференции в качестве главы Белого дома 25 марта не затронул тему Украины, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

В начале пресс-конференции Байден коснулся внутренних проблем США, рассказал о материальной помощи, которую власти выделили гражданам страны во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Байден обсуждал тему нелегальных мигрантов и условий их содержания на границе с Мексикой.

Говоря о международной политике, президент США затронул отношения с Афганистаном, Северной Кореей, Китаем,. О России он упомянул в контексте рассуждений о современных автократических режимах.

“Обратите внимание: Россия больше не говорит про коммунизм. Она выступает за автократию, где принимает решения один человек – руководитель страны. Вот к чему, собственно говоря, все идет. Мы должны доказать, что демократия работает”, – сказал Байден.

Президента РФ Владимира Путина Байден сравнил с лидером Китая Си Цзиньпином. Про последнего глава Белого дома сказал, что тот “совершенно не демократически настроенный человек”

“Как Путин, он, наверное, считает, что будущее мира – это авторитарность, автократия”, –  сказал Байден.

19 февраля на  Мюнхенской конференции по безопасности Байден заявил, что отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США.

26 февраля 2021 года, в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, Байден подтвердил, что США не признают аннексию полуострова. “Крым – это Украина”, – подчеркнул он.

В начале марта Байден продлил антироссийские санкции, введенные из-за агрессии против Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

11.02 / На Украине заявили об отсутствии связи между закрытием телеканалов и новой администрацией США

09.03 / У Украины есть проблемы с мировыми IT-гигантами в вопросе защиты информпространства – СБУ

06.09 / Closer – Депардье снова сменил веру — на этот раз на православие

15.12 / Российские ученые обнаружили вещество, которое могло запустить развитие жизни на Земле

04.01 / Пользователи зафиксировали сбои в работе Telegram

02.12 / Регионы заявили об особом контроле исполнения социальных обязательств

15.09 / Добровинский сыронизировал по поводу смены адвоката Ефремова

25.06 / Вопрос дня: Как отбирают солдат для Парада Победы на Красной площади?

29.10 / Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании об отмене части антикоррупционного законодательства – НАПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска