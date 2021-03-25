 

Жадан о срыве своего концерта в Харькове: Это не охрана здоровья. Это шантаж и скотство

25.03.2021, 23:32, Новости дня
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Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан обратился в Facebook к правоохранительным органам из-за срыва концерта его группы в Харькове ввиду карантинных ограничений.

Концерт группы “Жадан и собаки” должен был состояться в арт-клубе “Корова” 24 марта, но был отменен. Жадан извинился перед слушателями и заверил, что концерт обязательно состоится. 

Он подчеркнул, что проведение культурных мероприятий при соблюдении карантинных требований в Харьковской области официально не запрещено. Музыкант обратился к полицейским, отметив, что об отмене концерта можно было бы сообщить за несколько часов до его начала, чтобы зрители не ехали через весь город, а то и из других городов, рискуя здоровьем в общественном транспорте.

“Зато вы пришли непосредственно на концерт и ждали час, когда он, этот концерт, начнется, элементарно для того, чтобы штрафануть заведение. Фактически держа в заложниках несколько сотен человек, которые ждали в зале начала мероприятия. Извините, но это не здравоохранение – это шантаж и скотство. Других слов для обозначения ваших действий у меня, к сожалению, нет. Будьте здоровы при исполнении служебных обязанностей”, – написал Жадан. 

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/315663303249360

В полиции же заявили, что в арт-клубе, где планировался концерт, были нарушены карантинные требования “оранжевой” зоны, в которой сейчас находится Харьков. 

“Полицейские в этой ситуации обратились к владельцу заведения и предупредили его о правовых последствиях из-за несоблюдения общих правил безопасности во время пандемии”, – сказано в сообщении. 

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

24 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране будет ухудшаться, возможен новый локдаун.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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