 

Volkswagen представил официальный тизер пикапа Amarok 2022 года

25.03.2021, 20:48, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen опубликовал официальный тизер, посвященный обновленному пикапу Amarok.

В свою очередь, модель имеет двухрядную кабину, а также четырехдверный кузов. Отличительными оказались также головная оптика, решетка радиатора, противотуманные фары, капот, а также колесные арки. Кроме того, модель имеет яркие оранжевые оттенки на кузове. Модель позиционируют в качестве оптимального решения для отдыха на свежем воздухе.

Кроме того, выпуск обновленной версии пикапа Amarok намерены начать уже в следующем году. Серийное производство будет налажено в Африке, однако первыми приобрести модель смогут на американском рынке. Пока точные сроки выхода в продажу, а также стоимость пикапа не раскрывают публике.



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