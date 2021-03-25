Российские ученые предложили новый способ очистки сточных вод

Метод кавитации или «холодного кипения» предлагают использовать для очистки сточных вод ученые из Сибирского федерального университета. По мнению специалистов, он не только очень эффективный, но и дешевый.

Дело в том, что при «холодном кипении» точно так же, как и при горячем, из воды выпадают осадки, а сама жидкость становится почти идеально чистой. Чтобы достичь «холодного кипения», достаточно только резко уменьшить атмосферное давление в сосуде, в котором находится вода.

Разумеется, нужна энергия, чтобы выкачать из сосуда воздух. Однако не нужно поджигать огонь под «чайником» или же использовать дорогостоящие химические реагенты, как это сейчас делают на многих очистительных сооружениях. Разработка велась российскими учеными при участии китайских специалистов.