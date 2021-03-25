Renault представил новый коммерческий автомобиль Kangoo

Французский автомобильный гигант Renault рассекретил новый коммерческий паркетник Kangoo.

Особый интерес к данному экземпляру вызывает то обстоятельство, что речь идет об электрическом исполнении E-Tech Electric. С такими параметрами общая мощность автомобиля составит 102 л.с. Производитель указал, что запаса хода новинки достаточно для преодоления 245 километров. Кроме того, новая модель имеет стильную приборную панель, улучшенную емкость для хранения вещей. Кроме того, новинка получила 1,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 100 л.с. в стандартном исполнении.

Автомобиль приводится в движение 6-ступенчатой механической трансмиссией или семиступенчатым роботизированным КПП. Стоимость электрической новинки E-Tech Electric пока не раскрывается брендом.