 

67% украинцев не собираются прививаться от COVID-19 вакциной Covieshield – опрос

25.03.2021, 16:20, Новости дня
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67% украинцев не собираются прививаться от COVID-19 индийской вакциной Covieshield. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

В то же время 27% опрошенных заявили, что готовы сделать прививку индийским препаратом.

Как отмечают социологи, 46% респондентов считают, что полностью безопасны лишь некоторые вакцины от коронавируса, а 16% опрошенных убеждены, что все препараты от COVID-19 несут определенную угрозу.

Среди основных причин отказа от прививок, которые называли респонденты, – недоверие к вакцинам и страх перед побочными эффектами.

Опрос проводился 18–19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 1500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Согласно результатам опроса “Рейтинга”, 49% украинцев не готовы привиться от COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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